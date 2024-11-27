Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Kreş Düzenlemeleri ve Kadın Hakları Üzerine Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, kreş tartışmalarına değinerek belediyelerin ruhsat verdiği oyun evleri ile kreşler arasında bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Göktaş, ‘Milli Eğitim Bakanlığımız bir yazı yazmış. Tamamen anaokulu işlemi yapan farklı isimler adı altındaki kurumlardan bahsediyoruz.’ şeklinde konuştu.

2025 Bütçesi Kadınlar İçin Ayrılmıştır

Bakan Göktaş, 2025 yılı için kadınların güçlenmesine ayrılan bütçenin toplam 206 milyar lira olduğunu belirtti. ‘Kadının güçlenmesine ayrılan payın azlığından bahsettiniz. Biz Bakanlığımız bütçesinin %50,6’sını kadınlar için ayırıyoruz.’ dedi.

Sanal İthamlarına Cevap Verdi

Bir milletvekilinin eylem planını “sanal” olarak nitelendirmesine yanıt veren Göktaş, ‘Bu ithamı asla kabul etmiyorum. Ortak akılla hazırlanan belgeler, bizim için yol haritasıdır.’ ifadelerini kullandı.

Medya ve Kadına Yönelik Şiddet

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın rolüne de değinen Göktaş, ‘Ne yazık ki medya, kadınları basmakalıp rollerle sınırlandırıyor. Bu durum toplumsal algıyı olumsuz etkiliyor.’ şeklinde konuştu.

Çocuk Hakları ve İstismar İhbarları

Çocuk istismarı konusuna da eğilen Göktaş, ‘Çocukların mahremiyetini korumak en öncelikli vazifemizdir. Bugüne kadar tek bir çocuğun suistimal edilmesine asla müsamaha göstermedik.’ dedi.

Aile Kimliğinin Önemi

Göktaş, aile ve kadının toplumdaki yerini belirterek, ‘Aile bizim kutsalımızdır. Bunu güçlü ve sağlıklı aileler üzerinden değerlendirmeliyiz.’ ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Göktaş, tüm milletvekillerine kapılarının açık olduğunu belirterek, ‘Siyaset üstü bir düzlemde birlikte çalışalım.’ dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.