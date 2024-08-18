Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Yangınlar ve Sosyal Politikalara Yönelik Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Orman Yangınlarına İlişkin Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir, Aydın ve Muğla'daki orman yangınlarına yönelik açıklamada bulundu.

Göktaş, Bakanlık olarak, yangından etkilenen 441 vatandaş için gerekli psikososyal desteği sağladıklarını belirtti.

Yangın Felaketi ve Devletin Destek Çalışmaları

İzmir'de yangına yakın yerlerde de bakanlığa bağlı kuruluşların tedbirler aldığını ifade eden Göktaş, "Bu felaket hepimizi derinden üzdü. Devletimiz, tüm kurumlarıyla alanda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu olayın üstesinden gelmek için vatandaşlarımıza destek olacağız," dedi.

Gelecek Vizyonu ve Gençlerin Rolü

İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Göktaş, Anadolu'nun kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. "Anadolu, medeniyetimizin izlerini taşır. Bu mirası evlatlarımıza en iyi şekilde bırakmak hepimizin görevidir," şeklinde konuştu.

Bakan, gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için destek vereceklerini belirterek, "Kadınların, gençlerin ve engellilerin toplumsal hayatta daha fazla yer almasını sağlayacağız," dedi.

Uluslararası Sorumluluk ve Filistin Meselesi

Göktaş, AK Parti'nin dünya genelinde mazlumun sesi olmaya gayret ettiğini vurguladı. "Özgür ve bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz," diyerek Türkiye'nin, Gazze'deki insanlık dramı için gerekli diplomatik adımları atacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.