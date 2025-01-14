Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Yeni Destek Açıklamaları

Bakan Göktaş, 1 Ocak 2025'ten itibaren aile desteklerine yönelik önemli yardımların detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Yeni Destek Açıklamaları

Bakan Göktaş'tan Aile Destek Programı Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, canlı yayında 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak yeni doğum yardımlarını duyurdu. İlk doğumda 5 bin lira tek seferlik nakdi yardım verileceğini açıklayan Göktaş, ikinci doğum için 1500 lira düzenli yardıma geçileceğini bildirdi. Bu aidat, her ay annenin hesabına yatırılacak.

Üçüncü Çocuk ve Üstü İçin Destekler

Üçüncü çocuk doğumundan itibaren de 5 bin lira yapılan desteklerin 3 ve daha fazla çocuk için de devam edeceğini belirten Bakan Göktaş, yardımlar için herhangi bir kriter aranmaksızın başvuru yapılmasının yeterli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu yardımların çocuk 5 yaşına gelene kadar süreceği ifade edildi.

Yeni Faizsiz Kredi Desteği

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile birlikte, Aile Yılı kapsamında evlenecek gençlere verilecek faizsiz kredi desteğinin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını duyurdu. Bu çalışmanın öncelikle depremlerden etkilenen illerde başlatıldığını hatırlattı.

Kreş ve Esnek Çalışma Modelleri

Bakan Göktaş, kadınların doğurganlık oranlarını iyileştirmek için esnek çalışma modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, bakanlık mevcut kreşlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor ve 'Komşu Anne' sistemini devreye alacaklarını açıkladı. Bu çalışmalar, hem evlilik sürecinde hem de ebeveynlikte ailelerin desteklenmesine yönelik olacaktır.

Gelecek Projeler ve Etkinlikler

Aile Yılı kapsamında bakanlık ve valiliklerle birlikte aileleri güçlendirecek çok sayıda proje hayata geçirilecektir. Bu projeler arasında Uluslararası Aile Zirvesi, Aile Film Festivali gibi etkinlikler yer alıyor.

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