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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Zonguldak'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Göktaş, Zonguldak'ta yapılan AK Parti kongresinde sosyal hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Zonguldak'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Zonguldak'ta AK Parti İlçe Kongresi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin uluslararası arenada adalet ve barış tesis etmek için mücadelesini vurguladı. Göktaş, "Bu mücadele, mazlumların huzuru ve geleceği için verilen bir mücadeledir" dedi.

23 Yılık Hizmet ve Yatırımlar

Bakan Göktaş, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma hedefiyle AK Parti'nin hizmet politikalarını sürdürdüğünü ifade etti. Zonguldak'a yapılan yatırımlara dikkat çekerek, 23 yıl içinde gerçekleştirilen 189 milyar 407 milyon liralık yatırımın 5,6 milyar lirasının aile ve sosyal hizmetler alanına ait olduğunu belirtti.

Önemli Projeler ve Destekler

Zonguldak'ta aile destek programları ve eğitimlerle sosyal hizmetlerin daha erişilebilir hale getirildiğini kaydeden Göktaş, şu bilgileri paylaştı: "2017'den bu yana 32 bin 389 haneye destek olduk. Ayrıca, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 6 kooperatif ve birçok seminer düzenliyoruz."

Engelli ve Yaşlı Destek Programları

Aile bütünlüğünü koruyarak, engelli vatandaşların bakımına önem verdiklerini söyleyen Göktaş, 6 bine yakın engelli bireyin bu hizmetten yararlandığını ifade etti. Ayrıca, Zonguldak’ta yeni bir huzurevinin kurulumunun planlandığını duyurdu.

Terörle Mücadele ve Ülke Güvenliği

Bakan Göktaş, son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına da değinerek, ülkenin barışını korumak için mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. "Vatanımıza ihanet edenlerle savaşımız devam edecek" dedi.

Kongre Sonrası Ziyaret

Kongrenin ardından, Bakan Göktaş, Devrek Huzurevi'ni de ziyaret ederek burada gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Göktaş, Türkiye'nin güçlü geleceği için sosyal hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Katılımcılar ve Destekçiler

AK Parti Zonguldak milletvekilleri ve il başkanının da bulunduğu kongre, partinin gücünü bir kez daha pekiştirdi. Binanın girişinde Bakan Göktaş'ı karşılayan Zonguldak Vali Hacıbektaşoğlu ve Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, yapıcı görüşmeleri destekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir kongre salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Göktaş'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu (sağda) bina girişinde karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir kongre salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Göktaş'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu (sağda) bina girişinde karşıladı.

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