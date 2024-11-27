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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerine başladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi için görüşmelere başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde Öne Çıkanlar

Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bütçeye ilişkin sunumuna başlamadan önce, bazı muhalefet partisi milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, hayatını kaybeden çocuk ve kadınların resimlerini sıralarına bıraktı. Ayrıca, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir pankart açtılar.

Komisyon Başkanı Muş, bu duruma müdahale ederek milletvekillerini uyararak, "Burası Taksim Meydanı değil"

Bakan Göktaş ise, bakanlığın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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