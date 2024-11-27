Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesini TBMM'ye Sunuyor

2025 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirdi. Göktaş, ilk defa oluşturulacak 'Nüfus Politikaları Kurulu'na ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirtti.

Aile Yapısını Güçlendirme Vizyonu

Bakan Göktaş, aile yapısına önem verdiklerini vurgulayarak, bunun anayasal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını açıkladı. Göktaş, dünya genelinde demografik dinamiklerin değiştiğine dikkat çekerek, yaşlı nüfus ve yalnız yaşayan bireylerin artışını örnek gösterdi.

Nüfus Politikaları için Yeni Yaklaşımlar

Göktaş, 2023'te 1,51 olarak seyreden doğurganlık hızının, nüfusun kendini yenileme oranının altında kaldığını belirtti. Bu bağlamda, sağlıklı aileleri koruyarak, Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığını kurduklarını duyurdu. Nüfus Politikaları Kurulu ile hukuki düzenlemeleri, kurumsal yapıları ve politikaları bütüncül bir yaklaşımla ele alacaklarını söyledi.

Sosyal Hizmetlerde Yeni Çalışmalar

Bakan Göktaş, sosyal hizmet alanında iki yeni projeyi de hayata geçireceklerini açıkladı. "Sosyal Risk Haritaları" oluşturacaklarını belirten Göktaş, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacaklarını ifade etti. Ayrıca, Aile Rehberi Sistemi ile daha etkin sosyal hizmetler sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Eğitim Programları

Göktaş, bağımlılığı bireylerin ve toplumların geleceği için bir tehdit olarak tanımlayarak, Yeşilay ile birlikte önleyici rehberlik ve farkındalık programları düzenlediklerini açıkladı. Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişiye ulaştıklarını belirtti.

Çocukların Geleceği için Eğitim Diplomasisi

Göktaş, çocukların aile şefkatiyle büyümeleri için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Kurum bakımında köklü dönüşüm sağladıklarını ve 14 bin 409 çocuğa hizmet sunduklarını aktardı. Bu yıl, koruma altında bulunan 421 çocuğun üniversite sınavında başarı gösterdiğini vurguladı.

Çocuk Yaşam Merkezleri ve Kadın Destek Programları

Çocuk yaşam merkezlerinin pilot uygulamasını Bursa'da başlattıklarını duyuran Göktaş, erken çocukluk döneminde bakım hizmeti veren Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni UNICEF ile iş birliği içinde hayata geçireceklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, bu adımlarla birlikte aileleri ve çocukları koruma amacında kararlı olduklarını vurgulayarak, toplumsal dönüşüm ve iletişim çalışmalarına hız vereceklerini belirtti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.