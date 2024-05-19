Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara 878 milyon lira sosyal ve ekonomik destek sağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla mayıs ayında 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu.



Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerini çeşitlendirdiklerini belirtti. SED kapsamında çocukların, ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinde desteklendiğini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı içinde yetişmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığına inandıklarını dile getirdi.