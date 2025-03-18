Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dört Kuşak Bir Arada İftar Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 aileyle düzenlenen iftarda aile bağlarının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dört Kuşak Bir Arada İftar Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dört Kuşak İftarında Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde dört kuşak bir arada yaşayan 81 aileyle iftar etkinliği düzenledi. Bu anlamlı buluşma, 2025 Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yaşlılara Saygı Haftası Kapsamında Etkinlik

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, il yöneticileri, “Yaşlılara Saygı Haftası” dolayısıyla 81 ildeki 81 haneyi ziyaret ederek bu iftarı organize etti. Her yaştan bireyin buluştuğu bu etkinlikte, büyükler ve küçükler arasında kaynaşma, hoşgörü ve sevgi mesajları ön plana çıktı.

Aile Bağlarının Önemi Vurgulandı

Etkinlikte söz alan yöneticiler, ailenin toplum içindeki önemine vurgu yaparak, sağlıklı ve huzurlu bir toplum için birlikte olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Ülke genelinde düzenlenen bu önemli etkinlikle, dört kuşak bir arada yaşamanın aile bağlarını güçlendirmedeki rolü yeniden hatırlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde 4 kuşak bir arada yaşayan 81...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde 4 kuşak bir arada yaşayan 81 aileyle iftarda buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde 4 kuşak bir arada yaşayan 81...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde 4 kuşak bir arada yaşayan 81 aileyle iftarda buluştu.

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