Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Haziran ayı için 887 milyon TL SED ödemesi hesaplara yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla haziran ayına ilişkin 887 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.



Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Göktaş, "Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.





887 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA YATIRILIYOR

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, SED ödemeleri ile çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, çocukların aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Bu doğrultuda, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan SED ödemelerinin ailelere büyük bir destek olduğunu ifade etti.



Bakan Göktaş, çocukların eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bu amaçla, çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve onları sosyal açıdan desteklemek için çeşitli programlar ve destekler sunulduğunu vurguladı.



SED ÖDEMELERİ İLE AİLELERİN YÜKÜ HAFİFLİYOR

SED ödemeleri sayesinde ailelerin çocuklarının eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada daha rahat ettiklerini ifade eden Göktaş, "Amacımız, çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak SED ödemelerini gerçekleştiriyor. Bu ödemelerle ailelerin yükünü hafifletirken, çocukların ihtiyaçlarını karşılamada destek oluyor. Haziran ayı için yapılacak olan 887 milyon TL tutarındaki SED ödemesi de bu amaca hizmet ediyor.

Göktaş, açıklamasında SED ödemelerinin devam edeceğini ve çocukların her alanda desteklenmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, "Çocuklarımızın geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" ifadelerini kullandı.