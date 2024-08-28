Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Başörtüsü Nedeniyle Reddedilen Öğrenciye Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başörtüsü Nedeniyle Reddedilen Öğrenciye Destek Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtüsü nedeniyle Dünya Dişhekimliği Kongresi’nde görev almaktan alıkonulan diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'e destek vereceklerini duyurdu.

Yaşanan Ayrımcılık Üzüntü Verici

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Dilara Çiçek'in İstanbul'da gerçekleşecek olan kongredeki görevine başörtülü olduğu için katılmasının reddedilmesini 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Bakanlık Olarak Destek Söz Verdi

Göktaş, Çiçek'le iletişime geçtiğini ve yaşadığı ayrımcılık karşısında Bakanlık olarak hakkını arama sürecinde yanında olacaklarını belirtti.

"Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik." açıklamasında bulunan Göktaş, kadınların giyimleri nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.