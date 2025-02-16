Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Benim Güvenli İnternetim' Kitabı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni Dijital Kitap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri için hazırladığı 'Benim Güvenli İnternetim' adlı kitabı yayımladı. Kitap, 6-10 yaş arası çocuklar için internetin güvenli kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kitabın İçeriği ve Amaçları

Yayımlanan kitapta, çocukların interneti verimli bir şekilde kullanabilmeleri için bilgiler, eğlenceli testler ve interaktif oyunlar yer alıyor. “Asıl eğlence ekrandan uzaklaştığında seni bekliyor” ifadesiyle, çocukların ekran sürelerini kısaltmaları gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca, çocuklar için ebeveyn-çocuk etkinlikleri ve dijital mola oyunları gibi aktivite önerileri de bulunuyor. Çocukların internet üzerinden izleyebileceği belgesel ve eğitici içerikler hakkında da bilgi veriliyor. Kitap, çocukları, tanımadıkları kişilerle iletişim kurmaktan ve özel bilgilerini paylaşmaktan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Bakan Göktaş’tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, dijital dünyanın getirdiği fırsatların yanı sıra siber zorbalık ve kişisel veri güvenliği gibi tehlikelerin de bulunduğuna dikkat çekti. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatın bize sunduğu en kıymetli hazine ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyanın tehditlerinden de korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Bakan Göktaş, kitabın sadece çocuklara değil, anne ve babalara da rehberlik ederek, birlikte keyifli vakit geçirecekleri etkinlikler sunduğunun altını çizdi. Böylelikle çocukların ekran dışındaki etkinliklere zaman ayırmalarını sağlamayı ve dijital dünya ile gerçek hayat arasında denge kurmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca, kitap buradan erişime sunulmuştur.