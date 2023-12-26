Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gazeteci Ataklı'ya karşı hukuki adım: Suç duyurusu yapıldı

Gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri hakkında sarf ettiği hakaretvari sözler tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bakan Göktaş, Gaziantep’te şehit ailesini ziyaret ederek, şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Mahinur Özdemir Göktaş, gazeteci Can Ataklı'nın şehit ailelerine hakaret ettiğini söyleyerek, bu konuda yasal işlem başlattıklarını açıkladı. Göktaş, "Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'e geldi. Bakan Göktaş'ı, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer karşıladı. Bakan Göktaş, kentteki ilk ziyaretini, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Aldulkadir İyem'in ailesine yaptı. Bakan Göktaş, şehit ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, şehit ailelerine taziye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci Can Ataklı'nın şehit ailelerine hakaret içeren sözlerinin sorulması üzerine Göktaş, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek konuşmasına başladı. "Milletimizin başı sağ olsun" diyen Göktaş, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Bugün de şehidimizin ailesi ile bir aradayız. Bazı kendini bilmezlerin bu tür söylemlerde bulunması bizlerin canını acıtıyor. Bizler şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizden ve gazilerimizden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz.”