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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İzmir'deki Şiddet Olayına Tepki

Bakanlık, İzmir'de özel gereksinimli çocuğa şiddet uygulayan failin cezalandırılması için dava sürecine müdahil olacak.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İzmir'deki Şiddet Olayına Tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İzmir'deki Şiddet Olayına Tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğa yönelik şiddet olayına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, açılacak dava sürecine müdahil olarak, şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması konusunda hassasiyetle takipte olacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Vicdansız komşu serbest" başlığıyla yer alan haberlere atıfta bulunuldu. Açıklamada, İzmir'deki özel gereksinimli çocuğun maruz kaldığı şiddet ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine Bakanlık avukatlarının karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, özel gereksinimli bireylerin korunması için gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti. Açıklamada, "Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak, özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız" denildi.

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