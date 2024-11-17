Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Masal Anlatıcılığı Kursu Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Masal Anlatıcılığı Kursu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Masal Anlatıcılığı Kursu", yarın başlıyor. Bu kurs, bakanlık personeline masal anlatıcılığının derinliklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Eğitim İçeriği ve Program Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, masal anlatıcılığına dair incelikler, doğru tonlama, vurgulama teknikleri, sesin ve beden dilinin kullanımı gibi konular, alanında uzman eğitmenler tarafından aktarılacak.

Katılımcılar, farklı masal türleri üzerinde pratik yapma imkânı bulacakları bu kursta, uzaktan eğitim yöntemiyle toplamda 22 saatlik teorik ve uygulama dersleri alacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.