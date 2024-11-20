Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Niğde Rehabilitasyon Merkezi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 22 Temmuz 2024 tarihinde Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan üzücü olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, bazı kesimler tarafından dile getirilen 'Bakanlık olayı basından öğrendi' iddiasının kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, olayın ardından TBMM'de bazı milletvekilleri tarafından da tartışmaya açıldığını hatırlatan Bakanlık, rahatsızlanan epilepsi hastası engelli çocuğun hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini vurguladı. Bakanlığın, olayın hemen ardından müfettişler görevlendirdiği ve ihmal konusunda sorumluluğu bulunan personelin açığa alındığı ifade edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da belirtilirken, gerçekleştirilen derinlemesine incelemeler sonucu adli işlem yapılan 26 bakım personelinden 14'ünün tutuklandığı bildirildi. Diğer 12 personel ile ilgili adli süreç ise devam ediyor.