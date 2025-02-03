Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Turabi'nin Şarkısına Erişim Engeli Talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişim Engeli Talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yarışma programıyla tanınan Turabi'nin şarkısına erişim engeli talep etti. Bakanlık, şarkının içeriğinde bulunan ve toplumda genel ahlakı bozucu, kadınları aşağılayıcı ifadeler barındırdığı gerekçesiyle kamu düzenini tehdit ettiğini vurguladı.

Harekete Geçen Bakanlık

Alınan bilgilere göre, söz konusu şarkı ve videosu kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Bakanlık, bu içeriklerin milyonlarca kişi tarafından sıkça kullanıldığı internet sitelerinde yer almasının, toplumun genel yapısını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Şarkının Olumsuz Etkileri

Bakanlık, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerin çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği endişesiyle, ilgili video için erişim engeli talebinde bulunmuştur. Bu adımla birlikte, kamu sağlığı ve toplumsal değerlere olan hassasiyetin altı çizilmektedir.