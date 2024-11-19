Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ünye'deki İstismar Olayına Müdahale

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ünye Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bebeğin istismara uğradığına dair sosyal medyada yer alan paylaşım üzerine önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bebek ve annesinin devlet korumasına alındığını duyurdu.

İstismar İddiaları ve Bakanlık Müdahalesi

Açıklamada, Ünye'de bir kişinin çocuğuna istismarda bulunduğuna dair gelen şikayetler üzerine Ordu İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hemen harekete geçtiği belirtildi. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen bebek ve annesi, Bakanlık tarafından devlet himayesine alındı.

Anneye Psikososyal Destek

Bakanlık ayrıca, uzman ekipler tarafından anneye psikososyal destek hizmeti sunulduğunu aktardı. Yargı sürecinin de yakından takip edileceği vurgulanarak, zanlının en ağır cezayı alması için çalışmalara devam edileceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.