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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni Çocuk Kampı Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların bakım standartlarını artırmak için Gaziantep'te bir kamp düzenliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni Çocuk Kampı Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Çocuk Kampı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 26-30 Ağustos tarihleri arasında çocuk bakım kuruluşlarında kalite standartlarını artırmaya yönelik bir "Çocuk Kampı" düzenleyecek.

Kamp Hakkında Detaylar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep'teki bu kampta, çocuk bakım hizmetlerinden faydalanan çocukların görüşlerinin alınacağı ve sunulan hizmetlerin mevcut durumu değerlendirileceği belirtildi.

Kimler Katılacak?

Kampa, çocuk bakım kuruluşlarında koruma altında bulunan çocuklar, bakım personeli, meslek elemanları ve geçmişte bu kuruluşlardan yararlanmış yetişkin rol modellerle birlikte bakanlık personeli katılacak.

Amacı ve Beklentileri

Açıklamada, "Çocuk bakım kuruluşlarında kalite standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk dostu bir yaklaşım ile hizmetlerin yürütülmesi, aidiyet duygusunun güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu kamp sonucunda, ileride uygulanacak hizmetler için stratejik planlamalar yapılacaktır" denildi.

Uluslararası Uygulamalar

Açıklamada ayrıca, dünyada az sayıda ülke tarafından uygulanan bir yöntemin de bu kampta hayata geçirileceği vurgulandı. Bu süreçte, çocukların aldıkları hizmetlerle ilgili görüşleri alınacak ve deneyim paylaşımı yapılması sağlanacak.
Kampta, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yanı sıra bakım personelinin gelişimleri için süpervizyon ve çeşitli eğitimlerin de verileceği bildirildi.

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