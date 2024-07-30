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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni İhbar Hattı: DUY

DUY platformu, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak için hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni İhbar Hattı: DUY

DUY İhbar Hattı ile Çocuklar Güvende

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün yaptığı açıklamada, çocukların zararlı içeriklerden korunması amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) isimli bir web sitesi ve ihbar hattı oluşturduklarını duyurdu.

Çocukların Sağlıklı Gelişimi İçin Tedbirler

Bakan Özdemir Göktaş, ebeveynlerin çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeleri için rehberlik sağladıklarını belirtti. “Çocuklarımızın geleceği çok önemli. Bu yüzden DUY platformu aracılığıyla ailelere çocukların güvenliği ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz,” dedi.

DUY İhbar Hattının İşlevselliği

Bakan, DUY ihbar hattının, zararlı içerikleri bildirme süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etti. “Bu platform üzerinden yapılan ihbarlar, 7/24 değerlendirilerek gerekli mercilere iletiliyor. Aileler, WhatsApp ve Bip üzerinden 0530 918 11 17 numarasıyla veya web sitemizden ulaşarak bu ihbarları yönlendirebilir,” şeklinde bilgi verdi.

Toplumun Duyarlılığına Çağrı

Bakan Göktaş, toplumun tüm kesimlerine çocukların güvenliği konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Herkesi üzerlerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz,” dedi. Çocukların korunması bakımından herkesin bilinçli bir şekilde hareket etmesini istedi.

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