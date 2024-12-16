Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ile 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' Düzenliyor

Türkiye'de dijital dünyanın çocukların hayatına etkisini değerlendirmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği yaparak yarın 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' gerçekleştirecek.

Dijital Dünyanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Bakanlığın açıklamasında, dijital dünyanın çocukların gelişim süreçlerini ve öğrenme biçimlerini etkilediği belirtilerek, çocukların sağlıklı bir şekilde dijital dünyada yer almalarının önemine vurgu yapıldı.

Çalıştayın Amaçları

Bu önemli çalıştayla, çocukların dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde yararlanmaları ve karşılaşabilecekleri risklerden korunmaları hedefleniyor. Çalıştay, daha önce gerçekleştirilen Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nın bulguları doğrultusunda düzenlenerek, yasal düzenlemelere ve uygulamalara katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışma Grupları ve Tartışmalar

Çalıştay sırasında, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri, sağladığı fırsatlar ve olası riskler tartışılacak. Katılımcılar, çocuklar açısından dijital dünyanın sunduğu yararlar ve meydana getirdiği tehlikeler üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Çalıştay üç farklı yarı çalışma grubu şeklinde gerçekleştirilecek:

Hukuk ve Mevzuat Çalışma Grubu : Çocukların dijital dünyadaki hakları ve güvenliği üzerine mevcut düzenlemeler ele alınacak.

: Çocukların dijital dünyadaki hakları ve güvenliği üzerine mevcut düzenlemeler ele alınacak. Eğitim ve Güçlendirme Çalışma Grubu : Dijital dünyayı güvenli ve sağlıklı kullanmaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları değerlendirilecek.

: Dijital dünyayı güvenli ve sağlıklı kullanmaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları değerlendirilecek. Toplumsal Farkındalık ve Destek Çalışma Grubu: Ebeveynler, profesyoneller ve toplumun dijital araçların güvenli kullanımı konusundaki farkındalıklarını artırmak için gerekli adımlar tartışılacak.

Yol Haritası Oluşturulacak

Çalıştayın çıktıları doğrultusunda, çocukların yüksek yararı ilkesi gereği teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bir yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.