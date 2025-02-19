Aile Yılı Kapsamında 25. ve 50. Yılını Dolduran Çiftlere Ziyaretler Başladı

Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, 25. ve 50. evlilik yılını kutlayan çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:20
Aile Yılı Kapsamında 25. ve 50. Yılını Dolduran Çiftlere Ziyaretler Başladı

Aile Yılı Etkinlikleri kapsamında Özel Ziyaretler

Aile Yılı etkinlikleri, evlilikte 25. ve 50. yılını tamamlayan çiftlere yönelik özel ziyaretlerle devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri (ASHİM) tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretler, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen '2025 Aile Yılı' projesi kapsamında organize ediliyor.

Çiftlerin Hane Ziyaretleri

Antalya, Balıkesir, Hatay ve Sivas illerinde, 25. ve 50. evlilik yılını dolduran çiftler hane ziyaretleriyle onurlandırıldı. Antalya’da 57 yıllık evli olan Orhan ve Nezahat Balcı çifti, Balıkesir’de evliliklerinin 50. yılını dolduran Nebat ve Hüsnü Ayhan Şenol ile 25. yılını tamamlayan Ayşe ve Yaşar Bodur çiftleri ziyaret edildi.

Hatay İskenderun’da ise 46 yıllık evli Ferhat ve Nisane Güş çiftinin evine yapılan ziyaretle birlikte, Sivas’ta evlilikte 50. yılını tamamlayan şehit polis memuru Hakan Yurtoğlu'nun anne ve babası Şemsi ve Mustafa Yurtoğlu çiftinin, Sivas Valisi’nin katılımıyla ziyaret edildiği bilgisi verildi.

Hizmet Modellerinin Tanıtımı

Bakanlığın mevcut hizmet modellerinin tanıtıldığı hane ziyaretlerinin, tüm illerde devam edeceği bildirildi. Bu anlamlı etkinlikler, toplumda aile değerlerinin önemini pekiştirirken, uzun yıllar birlikte olan çiftlerin evlilik hayatlarını kutlamak amacıyla düzenleniyor.

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