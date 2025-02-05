Aile Yılı Kapsamında İlk İstişare Toplantısı Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı çalışmaları çerçevesinde aile alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin medeniyetin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Aile, toplumsal birliğimizin ve değerlerimizin temel taşıdır. Aile Yılı ile hedefimiz, köklü değerlerimizi hatırlamak ve geleceğe taşımak, toplumsal dokumuzu daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam temeller üzerine inşa edilmiş güçlü bir aile mirası bırakmaktır" dedi.

Göktaş, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalardaki önemine de dikkat çekerek, "Sivil toplum kuruluşları, Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalarda en güçlü paydaşlarımızdan biridir. Ortak akıl ve işbirliğiyle aile kurumunu koruma ve güçlendirme hedefimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.