DOLAR
35,93 0,02%
EURO
37,46 -0,29%
ALTIN
3.313,67 -0,91%
BITCOIN
3.538.500,95 0,34%

Aile Yılı Kapsamında İlk İstişare Toplantısı Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:20
Aile Yılı Kapsamında İlk İstişare Toplantısı Yapıldı

Aile Yılı Kapsamında İlk İstişare Toplantısı Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı çalışmaları çerçevesinde aile alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin medeniyetin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Aile, toplumsal birliğimizin ve değerlerimizin temel taşıdır. Aile Yılı ile hedefimiz, köklü değerlerimizi hatırlamak ve geleceğe taşımak, toplumsal dokumuzu daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam temeller üzerine inşa edilmiş güçlü bir aile mirası bırakmaktır" dedi.

Göktaş, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalardaki önemine de dikkat çekerek, "Sivil toplum kuruluşları, Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalarda en güçlü paydaşlarımızdan biridir. Ortak akıl ve işbirliğiyle aile kurumunu koruma ve güçlendirme hedefimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı
2
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor
3
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi
4
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
5
Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir
6
Bakan Kurum: 'Tek Bir Sağlıksız Yapı Bırakmayacağız'
7
Ukrayna, Rusya'nın Albashneft Rafinerisine Füze Saldırısı Düzenledi

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı