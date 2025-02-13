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Aile Yılı'nda Aile İletişim Atölyeleri Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında Aile İletişim Atölyeleri'ni hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:32
Aile Yılı'nda Aile İletişim Atölyeleri Başlıyor

Aile Yılı'nda Aile İletişim Atölyeleri Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında yeni bir girişimle aile içi iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı ilişkileri teşvik etmek amacıyla Aile İletişim Atölyeleri'ni faaliyete geçiriyor. Bu atölyeler, uzman eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde çeşitli seminerler ve eğitim programları ile katılımcılara destek sunacak.

Atölyeler 76 İl ve 550 Merkezde Hizmet Verecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" çerçevesinde, Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) aracılığıyla toplamda 76 ilde 550 merkezde Aile İletişim Atölyeleri kurulacak.

Ailelerin Sosyal ve Psikolojik Güçlenmesi Amaçlanıyor

Bu atölyeler ile bireylerin aile içindeki iletişim becerilerinin geliştirilmesi, aile içi bağların güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artması hedefleniyor. Böylece aile kurumu her yönden desteklenerek güçlendirilecek.

İnteraktif Eğitim Yöntemleri ile Hassas Konular İşlenecek

Atölyelerde, katılımcılara empati, problem çözme, stres yönetimi ve sağlıklı aile ilişkileri gibi konularda interaktif yöntemlerle eğitim verilecek. Eğitim programları, grup çalışmaları ve yarışmalar ile katılımcıların kendilerini ifade etme ve karşılıklı anlayışı geliştirme fırsatı bulmaları sağlanacak.

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