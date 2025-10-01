Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması Başlıyor: Aileye Dair Görsel Anlatılar Aranıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anadolu Ajansı işbirliğiyle 'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması' düzenlenecek; amaç toplumda ailenin önemini vurgulamak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:00
Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması Başlıyor: Aileye Dair Görsel Anlatılar Aranıyor

Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması duyuruldu

Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı işbirliğiyle düzenlenecek. Yarışma, toplumda ailenin önemine dikkat çekmeyi ve aile bağlarını görsel bir dil ile güçlendirmeyi hedefliyor.

Yarışmanın amacı ve kapsamı

Yarışma, farklı yaş ve yaşam biçimlerinden aile hikâyelerini fotoğraf aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. Organizasyon, aile değerleri, kuşaklar arası bağlar ve günlük hayattaki sıcak anların paylaşılmasına öncelik verecek.

Organizasyon ve işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anadolu Ajansı ortaklığında gerçekleştirilecek etkinlik, görsel anlatımı teşvik ederek kamuoyunda aile temasına dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, yarışmanın toplumun geniş kesimlerinden ilgi görmesini bekliyor.

Katılım ve beklentiler

Organizatörler, fotoğraf meraklılarını ve profesyonel fotoğrafçıları aile temalı karelerini paylaşmaya çağırıyor. Yarışmanın aile kavramını güçlü ve kapsayıcı bir biçimde yansıtacak çalışmalar aradığı vurgulanıyor.

Detaylara ilişkin duyurular ve katılım koşulları hakkında bilgiler, ilgili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalarla kamuoyuna iletilecek.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek
2
Trabzon'da Yoroz Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Kontrollü İmha
3
İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi: Batı Şeria'da Gözaltılar
4
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını görkemli sezonla kutluyor
5
Mersin'de Kadın İtfaiyeciler Zorlu Parkurlarda Afete Hazırlanıyor
6
Bakan Bak: Eylül'de Milli Sporculardan Tarihi Başarılar
7
Trump'ın Gazze Planı: Bölgeyi Ne Bekliyor?

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam