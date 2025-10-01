Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması Başlıyor: Aileye Dair Görsel Anlatılar Aranıyor

Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması duyuruldu

Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı işbirliğiyle düzenlenecek. Yarışma, toplumda ailenin önemine dikkat çekmeyi ve aile bağlarını görsel bir dil ile güçlendirmeyi hedefliyor.

Yarışmanın amacı ve kapsamı

Yarışma, farklı yaş ve yaşam biçimlerinden aile hikâyelerini fotoğraf aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. Organizasyon, aile değerleri, kuşaklar arası bağlar ve günlük hayattaki sıcak anların paylaşılmasına öncelik verecek.

Organizasyon ve işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anadolu Ajansı ortaklığında gerçekleştirilecek etkinlik, görsel anlatımı teşvik ederek kamuoyunda aile temasına dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, yarışmanın toplumun geniş kesimlerinden ilgi görmesini bekliyor.

Katılım ve beklentiler

Organizatörler, fotoğraf meraklılarını ve profesyonel fotoğrafçıları aile temalı karelerini paylaşmaya çağırıyor. Yarışmanın aile kavramını güçlü ve kapsayıcı bir biçimde yansıtacak çalışmalar aradığı vurgulanıyor.

Detaylara ilişkin duyurular ve katılım koşulları hakkında bilgiler, ilgili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalarla kamuoyuna iletilecek.