Ailenin Sessiz Tanıkları Fotoğraf Sergisi CSO Ada Ankara'da Açıldı

Ailenin Sessiz Tanıkları fotoğraf sergisi açıldı

Devlet Tiyatroları'nın 'Aile Yılı' projesi kapsamında siyah beyaz kareler

CSO Ada Ankara'da açılan sergi, Devlet Tiyatroları'nın "aile" temalı oyunlarında çekilen siyah beyaz fotoğraflardan oluşuyor.

DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, açılış konuşmasında sergideki her karenin "bir kavuşmanın sıcaklığını, bir vedanın gölgesini ya da bir sofranın etrafında kenetlenen elleri" fısıldadığını söyledi.

Başer, tiyatro sahnelerindeki yansımaların insanın kendi hikâyesine açılan bir kapı olduğunu vurgulayarak, "Bu sergi yalnızca sahnedeki ailelere değil, spot ışıkları söndüğünde döndüğümüz hayatlarımıza, köklerimize bakmamız için de bir davettir." dedi.

Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Bingül, Daire Başkanı Melih Onur Erdoğan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, ekim ayı boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

