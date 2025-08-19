Air Canada–CUPE Anlaşması: 10 Bin Uçuş Görevlisi Göreve Dönüyor

Air Canada, bünyesindeki 10 bin uçuş görevlisinin başlattığı grevin sonlandırılması konusunda Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) ile bir anlaşmaya varıldığını internet sitesinden duyurdu.

Grev ve müzakere süreci

Açıklamada, 16 Ağustos’ta başlayan ve günde yaklaşık 130 bin kişiyi etkileyen grevle ilgili müzakerelerin sonuç verdiği belirtildi. Müzakerelerde, çalışma koşullarını protesto eden personelin işe dönmesi konusu ele alındı ve grevin sonlandırılması kararlaştırıldı.

Haber, daha önce şirketin aynı gün faaliyetlerini askıya aldığı ve Kanada hükümetinin, şirket ile CUPE arasındaki anlaşmazlığı çözmek için zorunlu tahkim talimatı verdiği gelişmelerin ardından geldi.

Operasyonların yeniden başlaması ve normalleşme süreci

Air Canada açıklamasında, grev nedeniyle askıya alınan faaliyetlerin bugünden itibaren yeniden başlayacağı ancak hizmetin tam anlamıyla normale dönmesinin bir haftadan uzun sürebileceği kaydedildi.

Taraflar anlaşma öncesinde karşılıklı açıklamalar yapmış; şirket uçuşların yeniden başlayacağını duyurmuş, CUPE ise grevi sürdürme niyetini açıklamıştı. Ayrıca, Kanada Endüstri İlişkileri Kurulu'nun (CIRB) işe dönüş talimatı şirket çalışanları tarafından reddedilmişti. CUPE Başkanı Mark Hancock ise süreçte "gerekirse hapse girmeye hazır olduğunu" belirtmişti.

Air Canada ile CUPE arasındaki bu anlaşma, yolcular ve sektör üzerindeki önemli aksaklıkları gidermeye yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.