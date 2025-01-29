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Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor

Air France, 1 Şubat'tan itibaren Paris ile Beyrut arasındaki uçuşlarına haftada 5 seferle başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:44
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor

Air France, Beyrut Seferlerine Yeniden Başlıyor

Fransız hava yolu şirketi Air France, 1 Şubat tarihinden itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut a düzenleyeceği seferleriyle havayolu ulaşımında önemli bir adım atıyor.

RFI medyasının haberine göre, Air France, Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasında haftada 5 uçuş gerçekleştirecek. 

Önceki dönemde, Air France, Eylül 2024 tarihinde Beyrut'a uçuşlarını askıya almıştı. Yeni seferlerin başlaması, bölgedeki seyahat talebinin artmasına yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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