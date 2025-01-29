Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor

Air France, Beyrut Seferlerine Yeniden Başlıyor
Fransız hava yolu şirketi Air France, 1 Şubat tarihinden itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut a düzenleyeceği seferleriyle havayolu ulaşımında önemli bir adım atıyor.
RFI medyasının haberine göre, Air France, Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasında haftada 5 uçuş gerçekleştirecek.
Önceki dönemde, Air France, Eylül 2024 tarihinde Beyrut'a uçuşlarını askıya almıştı. Yeni seferlerin başlaması, bölgedeki seyahat talebinin artmasına yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.