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Air France, Beyrut Uçuşlarını 6 Ağustos'a Kadar Askıya Aldı

Air France, Beyrut uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle 6 Ağustos'a kadar iptal etti. Uçuşların 7 Ağustos'tan itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:21
Air France, Beyrut Uçuşlarını 6 Ağustos'a Kadar Askıya Aldı

Air France'dan Uçuş İptali

Fransız hava yolu şirketi Air France, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapılan uçuşları 6 Ağustos'a kadar askıya aldığını açıkladı. Bu kararın arkasında, bölgedeki güvenlik durumunun etkili olduğu belirtildi.

Uçuşların Yeniden Başlama Tarihi

Air France yolcu hizmetlerinden alınan bilgiye göre, Paris ile Beyrut arasındaki seferlerin 7 Ağustos'tan itibaren yeniden başlaması planlanıyor.

Güvenlik Kaygıları

Lübnan'da son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle, yolcuların güvenliği ön planda tutuluyor. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da Tahran'da suikast girişimine maruz kalmıştı. İran ve Hamas, bu olayların arkasında İsrail'in bulunduğunu öne sürerken, Tel Aviv yönetimi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail'in Saldırıları

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar ile birlikte, İsrail'in kuzey sınırındaki Lübnan Hizbullahı ile olan çatışmaları da devam ediyor.

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