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Air France, Beyrut Uçuşlarını İptal Etti

Air France, Beyrut'a iki uçuşunu iptal etti. Günkü seferler, Lübnan'daki durum nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:09
Air France, Beyrut Uçuşlarını İptal Etti

Air France'dan Beyrut'a Uçuş İptali

Fransız havayolu şirketi Air France, bu sabah Beyrut için planlanan iki önemli uçuşunu iptal etti. AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, iptalin sebebi Lübnan'daki mevcut durumun belirsizliği.

Planlanan Seferler ve Durum

Bugün Paris'ten Beyrut'a yapılması planlanan uçuşların iptal edilmesi, yolcular arasında endişe yarattı. Ancak, Beyrut’tan Paris istikametine olan seferlerin iptal edilmediği belirtildi.

Öğleden sonraki seferlerin yapılması öngörülmesine rağmen, Paris-Beyrut arası yerel saatle 12.50'de planlanan uçuş gerçekleştirildi.

Mecdel Şems Saldırısı

Geçtiğimiz günlerde, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinin futbol sahasına roket isabet etti. Bu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 17'si ağır 35 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirtirken, Lübnan Hizbullahı, kendilerinin saldırıyla ilgili olmadığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ölümcül saldırıya dair yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.

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