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Air France, Lübnan ve İsrail Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle Askıya Aldı

Air France, bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını askıya aldı. Gelişmeler dikkatle izleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:53
Air France, Lübnan ve İsrail Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle Askıya Aldı

Air France, Uçuşları Askıya Aldı

Fransız havayolu şirketi Air France, Lübnan'daki son olaylar nedeniyle güvenlik endişeleri dolayısıyla Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Uçuşların İptali

Güvenlik tehdidi sebebiyle Paris'ten Beyrut ve Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşlar, 24 saat süreyle iptal edildi. Şirket, durumu her gün değerlendireceklerini açıkladı.

Müşteri Bilgilendirmesi

İptal edilen uçuşlar hakkında bilgi verilerek, yolcuların biletlerinin geri ödeneceği veya ileri bir tarihe erteleneceği kaydedildi.

Gelişen Olaylar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2,800'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Olaydan İsrail'i sorumlu tutan Lübnanlı yetkililer, hüsranla karşılaşılan duruma açıklık getirilmesini talep etti.

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, son zamanlarda artan bir şekilde gerilim yaratmaktadır.

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