Airbnb Eş Kurucusu Joe Gebbia'nın DOGE'de Görev Alacağı İddia Ediliyor

Joe Gebbia'nın DOGE'de Görev Alacağı İddiaları

ABD merkezli internet üzerinden kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'nin eş kurucusu Joe Gebbia, Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile ilgili spekülasyonların odağında. Üst düzey bir yetkilinin ifadesine göre, Gebbia'nın bu departmanda yer alacağı iddia ediliyor.

New York Times'ın Ayrıntıları

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, iddiaları doğrulayan ancak ismini vermek istemeyen bir yetkili, DOGE'nin "yasal statüsü" üzerine tartışmaların sürdüğünü belirtti. Musk'ın "yakın dostu" olduğu bilinen Gebbia'nın DOGE'de yer alması bekleniyor.

Pozisyon ve Resmiyet Hakkında Belirsizlik

Yetkili, Gebbia'nın DOGE'deki hangi pozisyonda görev alacağına ya da görevinin ne kadar "resmi" olacağına dair bilgi vermedi. Ancak, bilinen bir gerçek var ki, Gebbia'nın Tesla’nın yönetim kurulunda da yer aldığı biliniyor.

Siyasi Eğilim Değişikliği

Öte yandan, Gebbia'nın son zamanlarda Demokrat Partiye olan desteğini Cumhuriyetçi Parti'ye kaydırdığına dair haberler de mevcut. Bu durum, iş dünyasındaki siyasi hareketleri etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.