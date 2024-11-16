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Airbnb'nin Kolezyum'daki Gladyatör Deneyimi Tepki Topladı

Airbnb'nin Roma Kolezyumu'nda gladyatör deneyimi sunması, büyük tartışmalara yol açtı ve tepkiler arttı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:55
Airbnb'nin Kolezyum'daki Gladyatör Deneyimi Tepki Topladı

Airbnb'nin Roma Kolezyum'unda Gladyatör Deneyimi Sunması Korku Yarattı

ABD merkezli internet üzerinden kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb, İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı ile yaptığı sponsorluk anlaşması ile gündemde. Şirket, tarihi arenada müşterilerine bir günlüğüne "gladyatör deneyimi" sunacağını açıkladı.

Anlaşma Detayları

İtalyan basınına göre, Airbnb ve Kolezyum Arkeolojik Parkı arasında 1,5 milyon dolar değerinde bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamındaki uygulama ile Airbnb üzerinden konaklama ayarlayan turistler, Kolezyum'da gladyatör dövüşlerinin yeniden canlandırılmasına tanıklık etme ve hatta gladyatör kostümleri giymek suretiyle bu deneyimi yaşama şansı bulabilecek.

Katılım ve Eleştiriler

Bu deneyime katılmak isteyen müşteriler, 27 Kasım'da ücretsiz başvuru yapabilecek ve yapılacak kura çekimi ile şanslı 16 kişi bu eşsiz deneyimi yaşama fırsatı bulacak. Ancak bu gelişme, pek çok kesimden tepki topladı. Roma Belediye Encümeni Üyesi Massimiliano Smeriglio, uygulamanın Kolezyum'u metalaştıracağı ve güvenlik açısından riskler doğurabileceğini belirtti.

İmza Kampanyası Başlatıldı

Tepkilerin dinmemesi üzerine, sosyal medyada "Kolezyum bir eğlence parkı değildir" başlığı altında bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, sponsorluk anlaşmasının iptal edilmesi gerektiği ve kentin imajının korunması gerektiği vurgulandı.

Kolezyum Hakkında

Asıl adı Flavianus Amfitiyatrosu olan Kolezyum, milattan sonra 72-80 yılları arasında inşa edilmiş ve Roma İmparatorluğu döneminde pek çok büyük eğlenceye ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde ise İtalya'nın en çok ziyaret edilen yapılarından biri konumundadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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