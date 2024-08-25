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Aizanoi Kısa Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller, özgün teması ile sahiplerine takdim edildi. Festival etkinlikleriyle dolu dolu geçti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:43
Aizanoi Kısa Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Aizanoi Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, 2 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'nde "Toprak Ananın İzinden Zamanda ve Mekanda Yolculuk" temasıyla gerçekleşti. Festivalin kapanış töreninde ödüller sahiplerine teslim edildi.

Festivalin Jüri Başkanı Nebil Özgentürk'ün Açıklamaları

Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk, festivalin özgün ruhunu ve atmosferini vurguladı. "Bu festival, sanki bir öncekilere göre daha otantik. Burada amatör gibi görünen ama ruhu ve sahiciliği olan bir festival izledim. Sinema severler, açık hava altında film izledi. Ülkemizin her kasabasında benzer festivallerin yapılması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Ödüller ve Kategoriler

Festival, "Yollar, Göçler ve Yemekler" ile "Çevre Etiği ve Doğa Felsefesi" olmak üzere iki ana kategoride ödül verdi. "Yollar, Göçler ve Yemekler" kategorisinin jürisinde başkanlık yapan Özgentürk, Özge Uçar Çığşar'ın "Yollarda" adlı filmine birincilik ödülünü takdim etti. Belgesel dalında ise birinciliği Hasan Ete'nin yönettiği "İyi Ölüm" filmi aldı.

Özel Ödüller ve Etkinlikler

Bu yılki festivalde özel kategorilerde Ahmet Uluçay Ödülü Cem Terbiyeli'nin "Nefes" filmine verilirken, Meter Steunene Ödülü ise "Portakal Bahçesi" isimli yapımına gitti. Festival süresince pek çok etkinlik, film gösterimi ve söyleşiler düzenlendi.

Ödüller sahiplerine jüri tarafından takdim edildi ve festival, katılımcılara farklı etkinliklerle zengin bir deneyim sundu.

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Aizanoi Kısa...

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Aizanoi Kısa Film Festivali"nin ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

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