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Ajax-Maccabi Tel Aviv Maçında Olaylar: Taraftarlar Arasında Gerilim

Amsterdam'daki maç öncesi İsrailli taraftarların Filistin destekçilerine saldırmasıyla gerginlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:46
Ajax-Maccabi Tel Aviv Maçında Olaylar: Taraftarlar Arasında Gerilim

Maç Öncesinde Gerginlik

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde, Ajax ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında çıkan olaylar dikkat çekti. İsrailli taraftarlar, Filistin destekçilerine yönelik saldırılarda bulunarak sokaklarda gerginliğe yol açtı.

Olayların Başlangıcı

Social medya platformlarında yayımlanan görüntüler, maç öncesinde İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını sökmesi ve Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılar düzenlemesiyle olayların başladığını gösterdi. Stadyum çevresinde, Filistinlilere yönelik tehditkar sloganlar atan taraftarlar, stadyum içinde de benzer tavırlarını sürdürdü.

Protestolar ve Sosyal Medya Tepkisi

Kısa bir süre önce İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılırken, İsrailli taraftarların ıslık ve sloganlarla karşılık vermesi dikkat çekti. Taraftarların söyledikleri marşlarda, "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesine yer verildi.

İsrail Hükümetinin Tepkisi

Olayların büyümesi üzerine İsrail Hükümeti, taraftarlarının saldırıya uğradığı iddialarıyla durumu revize etmeye çalıştı. Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, 10 İsrailli taraftarın yaralandığını belirtirken, güvenlik durumlarının kontrol altına alındığını vurguladı.

Netanyahu'dan Açıklama

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşlarının güvenliği için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdi ve Hollanda'daki yetkililere saldırganlara karşı hızlı bir müdahale çağrısında bulundu. İlgili yetkililerle düzenli bilgiler aktarıldığı belirtildi.

Sonuç

Maç, Hollanda ekibinin 5-0 galibiyetiyle sona ererken, İsrail Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 30 kişinin bu olaylar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

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