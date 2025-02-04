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AJet 2 Haziran'da Stockholm'e Direkt Uçuş Başlatıyor

AJet, 2 Haziran'da İstanbul ile Stockholm arasında direkt seferlere başlayarak Avrupa'daki uçuş ağını genişletiyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:47
AJet 2 Haziran'da Stockholm'e Direkt Uçuş Başlatıyor

AJet, Stockholm'e Direkt Uçuş Başlatıyor

AJet, İsveç'in başkenti Stockholm'e direkt uçuşlara 2 Haziran'dan itibaren başlamasıyla birlikte yeni bir döneme adım atıyor. Şirketten yapılan açıklamada, AJet'in uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ettiği vurgulandı.

İstanbul ile Stockholm Arası Seferler

AJet, Avrupa'daki destinasyon sayısını artırarak, İstanbul ile Stockholm arasında direkt uçuşların haftanın her günü düzenleneceğini bildirdi. İskandinavya'nın gözde başkenti olan Stockholm, tarihi dokusu, kanalları ve kültürel zenginliği ile dikkat çekiyor.

Bilet fiyatları ve Seyahat Alternatifleri

Bu yeni uçuş inişi, Türkiye ile Avrupa arasındaki seyahat alternatiflerini de büyük ölçüde çeşitlendirecek. AJet, seferler için bilet fiyatlarını 59 dolardan başlatmış durumda. Seyahat severler, bu uygun fiyatla Stockholm'un tadını çıkarma fırsatını yakalayabilecek.

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