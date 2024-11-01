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AJet İlk Uluslararası Ödülünü Kazandı

AJet, APEX tarafından 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu' ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:31
AJet İlk Uluslararası Ödülünü Kazandı

AJet İlk Uluslararası Ödülünü Aldı

AJet, havacılık endüstrisinin önemli kuruluşlarından biri olan Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği'nden (APEX) birçok yolcunun oyları ile "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülünü kazandı.

Yolcu Deneyiminde Üstün Performans

AJet'in resmi açıklamasında, APEX’in dünya genelindeki 1 milyon yolcunun değerlendirmeleri neticesinde bu ödülü layık gördüğü belirtildi. AJet, bu kategoride ödül kazanmayı başaran yegane Türk markası olma özelliği taşıyor.

Tören Detayları ve Teşekkürler

Ödül, ABD'de düzenlenen APEX/IFSA Global Expo Fuarı'nda, APEX/IFSA CEO'su Dr. Joe Leader tarafından, AJet'in Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ve Kabin Eğitim Müdürü Türkan İşyapan Gürbüz'e takdim edildi.

Fatih Cığal'dan Açıklama

Bölüm Başkanı Fatih Cığal, ödülü almakla büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Cığal, "Misafirlerimizin güvenli yolculukla akıllarına ilk gelen marka olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde ifadelerde bulundu.

AJet'in Kuruluş ve İlk Uçuşu

Türkiye'nin yeni hava yolu markası AJet, 31 Mart'ta ilk seferini gerçekleştirmiştir ve sadece yedi ay içinde uluslararası bir ödül kazanmış olması dikkat çekicidir.

AJet, havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX)...

AJet, havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ödüle layık görüldü.

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