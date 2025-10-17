AJet'in 5. Fabrika Çıkışlı Boeing 737-8 MAX'i İstanbul'a İndi

AJet'in TC-OHE kuyruk tescilli 5. fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı İstanbul Sabiha Gökçen'e indi; kabin çalışmaları sonrası tarifeli seferlere başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 20:42
Yeni uçak hangara alındı, kabin montajı tamamlandıktan sonra seferlere başlayacak

AJet'in TC-OHE kuyruk tescilli, fabrika çıkışlı 5. yolcu uçağı Boeing 737-8 MAX tipi uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçak ABD'den gerçekleştirilen 13 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a ulaştı ve teknik işlemler için hangara alındı. Uçağın kabin donanımları ve koltuk montajı tamamlandıktan sonra tarifeli seferlere başlayacağı bildirildi.

Filo gençleşiyor: Yeni katılımlar ve planlar

AJet'in genç filo yapılanması kapsamında daha önce filoya katılan TC-OHA, TC-OHB, TC-OHC ve TC-OHD tescilli uçakların ardından süreç, TC-OHE'nin İstanbul'a gelişiyle devam etti. Ayrıca, 19 Ekim Pazar günü TC-OHF kuyruk tescilli uçağın İstanbul'da olması planlanıyor.

Şirket, bu yıl sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi uçağı filosuna katmayı hedefliyor.

