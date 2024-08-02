AJet'in Trabzon-Bursa Seferinde Acil İniş

AJet'in Uçağı İstanbul Havalimanı'na Acil İniş Yaptı

AJet'e ait Travzbon-Bursa seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. 10.55'te Trabzon'dan havalanan VF4517 sefer sayılı uçağın, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş takımlarının açılmaması dolayısıyla iniş yapamadığı bildirildi.

Uçak, Acil İniş İçin İzin İstedi

Uçak, iniş yapamadıktan sonra pisti pas geçerek İstanbul Havalimanı'na yöneldi. Pilotlar, Hava Trafik Kontrol Kulesi ile bağlantı kurarak acil iniş izni talep etti. Kontrol kulesi, AJet uçağına iniş izni verdi.

İlk Denemede İniş Yapılamadı

Pilotların ilk iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı; ancak ikinci denemede uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İniş yapılan alana, olası bir sorun için sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular, bagajlarını almak için İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'ne geçti.

Yolcuların Nakli

Yolcuların, kara yolu ile İstanbul Havalimanı'ndan Bursa'ya gönderileceği bildirildi. Ayrıca, Bursa'dan Trabzon'a gidecek yolcuları almak amacıyla Ankara'dan bir uçak Bursa'ya yönlendirildi. Acil iniş yapan uçak, bakım için hangara alınmıştır.

Yolcu Yorumları

Yolculardan Mustafa Yavuz, uçağın kalkışında bir sorun olmadığını ancak iniş sırasında yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı: "Bursa Yenişehir Havalimanı'na yaklaşırken iniş yapamadık ve pilotlar motorlara gaz vererek yükseldi. Etrafımızda bir şeyler olduğunu fark ettim ve endişelendim. Sonrasında, yeniden kalkış yaptıktan sonra İstanbul Havalimanı'na yöneldik. Son anda pisti pas geçtikten sonra sorun yaşamadan indik. Hepimize geçmiş olsun!" diye konuştu. Yavuz, Bursa'ya geçmek için sabırsızlandıklarını da belirtti.

AJet'in Trabzon-Bursa uçuşunu gerçekleştiren uçağı, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.