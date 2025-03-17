AJet İstanbul-St. Petersburg Seferleri Artık Başladı

AJet İstanbul-St. Petersburg Seferlerini Başlattı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'nın St. Petersburg şehrine seferlerini resmen başlattı. Uluslararası uçuş ağını hızla genişleten AJet, bu sefer ile Moskova'dan sonra Rusya'daki ikinci önemli noktaya ulaşım sağlamış oldu.

Uçuş Töreni Yapıldı

İlk sefer öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, AJet yöneticileri, Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri ve yolcular bir araya geldi. Yolculardan Nasibe Türeva, hat açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu direkt uçuş bizim için çok iyi oldu. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Türkiye'ye sürekli gidip geldiğim için çok iyi oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Pulkovo Havalimanı'nda Karşılama

Sabiha Gökçen'den hareket eden uçağın yolcuları ve uçuş ekibi, Pulkovo Havalimanı'nda da özel bir törenle karşılandı. Törende, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev ve AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya yer aldı.

Başken Talu, uçuşların başlamasının hem ülkeler arasındaki beşeri ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. Bu ayın sonuna kadar haftada 4 gün gerçekleştirilecek seferlerin, nisan ayından itibaren her gün karşılıklı olarak icra edilmesi planlanıyor.

Özel Fiyatlar ile Uçuş Fırsatları

AJet, yeni hat açılışına özel olarak yolculara 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanarak, St. Petersburg'u keşfetmek isteyen yolcular için yeni bir dönem başlamış oldu.