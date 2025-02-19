AJet, Kar Yağışı Nedeniyle 22 Şubat Uçuşlarını İptal Etti

AJet, İstanbul'daki kar yağışı sebebiyle 22 Şubat'ta bazı seferlerini iptal etti. Detaylar için ajet.com ziyaret edilmeli.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:23
AJet, Kar Yağışı Nedeniyle 22 Şubat Uçuşlarını İptal Etti

AJet, Kar Yağışı Nedeniyle Uçuş İptalleri Açıkladı

AJet, İstanbul'da etkili olan ve 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle, 22 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığı bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İptal Edilen Uçuşlar ve İletişim Bilgileri

Şirketten yapılan resmi açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yönünde karar aldığı belirtildi. Bu nedenle yarın ve cuma gününe ek olarak, 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların da iptal edildiği açıklandı.

Seyahat edecek yolcuların, uçuşlarının durumu hakkında güncel bilgi almak için ajet.com web sitesi ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümüne yönlendirilmesi talep edildi.

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