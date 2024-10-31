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AJet KKTC Uçuşlarına İndirimli Bilet Kampanyası Başlattı

AJet, KKTC uçuşlarına yönelik indirimli bilet kampanyasını duyurdu. 60 bin bilet satışta!

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:06
AJet KKTC Uçuşlarına İndirimli Bilet Kampanyası Başlattı

AJet'in Yeni Kampanyası

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik aerobilitelerde indirimli bilet fırsatı sunmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu kampanyanın detayları paylaşıldı.

İndirimli Bilet İmkanları

Bugün itibarıyla satışa sunulan indirimli biletler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Lefkoşa Ercan Havalimanı'na tek yönlük "basic" bilet fiyatları 799 lira olarak belirlendi.

Uçuş Fırsatları

Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan dönüş uçuşları için İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılacak uçuşlarda ise karşı taraf için "basic" bilet fiyatı 999 lira olarak sunuldu.

Sınırlı Sayıda Bilet

Kampanya kapsamında toplamda 60 bin bilet satışa sunulmuş durumda. Bu fırsatları değerlendirmek için acele edin!

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