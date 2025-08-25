DOLAR
41 0,35%
EURO
48 0,66%
ALTIN
4.446,7 -0,34%
BITCOIN
4.598.932,62 0,43%

AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu

AJet, 24 Ağustos'ta 503 seferle 88 bin 462 yolcu taşıyarak 31 Mart 2024'ten bu yana en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:19
AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu

AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu

Genel Müdür Kerem Sarp duyurdu

AJet, 31 Mart 2024'te yaptığı ilk uçuşundan bu yana en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaştı. Şirketin 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarda 503 sefer ile 88 bin 462 misafir taşındı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi." ifadelerini kullandı.

Sarp, gençleşen filo, genişleyen uçuş ağı ve dinamik operasyon kabiliyeti sayesinde şirketin daha büyük hedeflere yöneleceğini belirtti ve rekorda emeği geçen AJet ailesi ile paydaşlara teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart
3
CHP'den İstanbul Adalet Sarayı'nda İBB Soruşturmalarına Tepki
4
Bakan Yaşar Güler'den Ahlat Komando Taburuna Ziyaret
5
Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu
7
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz Mesajı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan