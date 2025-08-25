AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu

Genel Müdür Kerem Sarp duyurdu

AJet, 31 Mart 2024'te yaptığı ilk uçuşundan bu yana en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaştı. Şirketin 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarda 503 sefer ile 88 bin 462 misafir taşındı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi." ifadelerini kullandı.

Sarp, gençleşen filo, genişleyen uçuş ağı ve dinamik operasyon kabiliyeti sayesinde şirketin daha büyük hedeflere yöneleceğini belirtti ve rekorda emeği geçen AJet ailesi ile paydaşlara teşekkür etti.