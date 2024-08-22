AJet'ten Uygun Fiyatlı Avrupa-Türkiye Uçuşları

AJet'ten Avrupa-Türkiye Seyahatlerine Özel Kampanya

AJet, Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor. Şirket, biletlerini 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Kampanya Detayları

AJet'in sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, kampanyanın 22-24 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi. Bu tarihlerde alınan biletler, 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında kullanılabilecek.

Ulaşım Sağlanan Ülkeler

Bu kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan gibi ülkelerden Türkiye'ye yapılan tek yönlü tüm uçuşları kapsamaktadır.

Özel Koltuk Sayısı

Kampanya kapsamında toplam 25 bin koltuk satışa sunulmuştur. Bu fırsatı kaçırmamak için acele etmelisiniz!