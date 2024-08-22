AJet'ten Uygun Fiyatlı Avrupa-Türkiye Uçuşları

AJet'ten Avrupa-Türkiye Seyahatlerine Özel Kampanya
AJet, Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor. Şirket, biletlerini 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.
Kampanya Detayları
AJet'in sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, kampanyanın 22-24 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi. Bu tarihlerde alınan biletler, 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında kullanılabilecek.
Ulaşım Sağlanan Ülkeler
Bu kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan gibi ülkelerden Türkiye'ye yapılan tek yönlü tüm uçuşları kapsamaktadır.
Özel Koltuk Sayısı
Kampanya kapsamında toplam 25 bin koltuk satışa sunulmuştur. Bu fırsatı kaçırmamak için acele etmelisiniz!