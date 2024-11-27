AJet'ten Yurt Dışı Uçuşlarda İndirimli Bilet Fırsatı

AJet'ten Yurt Dışı Uçuşlarında İndirimli Bilet Kampanyası

AJet, yurt dışı uçuşları için büyük bir indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Şirketin resmi açıklamasına göre, yurt dışında 54 farklı noktaya uçuş hizmeti sunan AJet, yurt dışına çıkış biletlerini 9 dolar ve vergiler, Türkiye'ye geliş biletlerini ise 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Kampanya Detayları

29 Kasım'a kadar sürecek bu kampanya kapsamında toplamda 63 bin indirimli bilet satışa çıkarılacak. Belirtilen indirimli biletler, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerde geçerli olacak.

Uygulama detayları gereği, bu indirimli “Basic” biletler AJet.com web sitesi, AJet’in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.