AJet'ten Yurt İçi İndirim: 2. Yolcu %30, 3 ve Üzeri %35

AJet'ten Yurt İçi Grup İndirim Kampanyası

Kampanya detayları ve rezervasyon bilgileri

AJet, yurt içi uçuşlarda grup yolcularına yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025-13 Mart 2026 döneminde salı, çarşamba, perşembe yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim uygulanacak.

İndirimli biletler, bugün saat 12.00'den 18 Eylül saat 23.59'a kadar yalnızca "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasında satın alınabilecek.

Ayrıca kampanya dahilinde koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli olacak.