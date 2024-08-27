AJet'ten Yurt İçi Uçuşlarda Büyük İndirim

AJet'ten Yurt İçi Uçuşlar İçin İndirimli Bilet Kampanyası

AJet, yurt içindeki uçuşlarını gerçekleştirmek isteyen yolculara özel bir indirimli bilet kampanyası duyurdu. Bu kampanya kapsamında, yolcular bugün ve yarın alacakları biletlerle 590 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecekler.

Kampanya Detayları

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamalara göre, kampanyadan faydalanmak isteyenler 27-28 Ağustos tarihlerinde bilet alarak, 16 Eylül'den 27 Mart'a kadar olan dönemde seyahat edebilecekler. Yurt içi uçuşlar için geçerli olan bu kampanya, hem tek yön hem de direkt uçuşlar için geçerli. Sınırlı Sayıda Koltuk

Kampanya kapsamında toplamda 200 bin koltuk ayrılmıştır. Yolcuların, bu özel fırsattan yararlanmak için en kısa sürede biletlerini almaları önerilmektedir.