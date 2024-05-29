AK Parti 1 Haziran’da kampa giriyor: Program belli oldu

AK Parti, hafta sonunda Kızılcahamam’da kampa girecek. 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirileceği kamp, 1 haziran günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı. Erdoğan’ın konuşması ile başlayacak.

Kamp boyunca, pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve parti içi çalışmalarla birlikte, ekonomi gündemi, yeni anayasa tartışmaları, ulusal güvenlik, dış politika da gündemde yer alan konular arasında olacak. Kampta ayrıca eğitim, enerji, tarım gibi konularında ele alınması bekleniyor.