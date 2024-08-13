AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğine dair önemli bilgiler paylaştı. Dağ, "Temamızı 'Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirledik. Adaleti, kalkınmayı ve milli iradeyi önceliklendiren bu partimizin umut özelliği, yolculuğumuzun en büyük aydınlatıcısıdır." şeklinde konuştu.

Partinin Başarıları ve Geleceği

Son 22 yıl boyunca Türkiye’nin en uzun süre iktidarda kalan siyasi hareketi olarak öne çıkan AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük başarılara imza attı. Dağ, "AK Parti, sadece siyasi bir yapı değil, bir aile ve bir yuvadır. Bu yuvanın bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Gelecek Vizyonu

AK Parti’nin geleceğe dair önceliklerini vurgulayan Dağ, "Partimiz köklerinden aldığı güçle her daim yenilikçi ve dinamik bir yapıdadır. AK Parti, fedakarlığın simgesi olarak milletin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kutlama Programı Detayları

23. kuruluş yıl dönümü kutlamaları yarın saat 14.00’te başlayacak. Programda kurucular, genel başkan yardımcıları ve önceki dönem bakanları yer alacak. Ayrıca, her ilde eş zamanlı kutlamalar yapılacak.

Yeni Katılımlar

Dağ, etkinlikte AK Parti’ye yeni katılımların olacağını da bildirdi. "Belediye başkanları ve milletvekilleri düzeyinde katılımlar olacak. AK Parti, hep siyasetin merkezi oldu ve olmaya da devam edecek," diyerek sözlerini tamamladı.