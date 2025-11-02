AK Parti 23 Yıldır Kesintisiz İktidar: Efkan Ala'nın Değerlendirmesi

AK Parti 23 Yıldır Kesintisiz İktidar

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001'de kuruldu. Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, 3 Kasım 2002'den bu yana en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan parti konumunda.

Kuruluş ve yükseliş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken Siirt'te Ziya Gökalp'in "Asker Duası" isimli şiirini okuması nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve siyasi yasaklı olan Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra siyasi çalışmalarına başladı. Türkiye'yi dolaşarak il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşan Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyasete giriş yaptı. Siyasi yasaklı olduğu için 3 Kasım 2002 seçimlerinde aday olamayan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, o seçimlerden sonra kurduğu hükümetlerle 23 yıldır iktidarda bulunuyor.

Efkan Ala'nın değerlendirmeleri

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yılda halkın iradesiyle bir başarı hikâyesi yazıldığını vurguladı. Ala, partinin hem dünyaya hem bölgeye örnek olacak siyasi başarılara imza attığını belirtti ve bölgedeki savaşlar ile iç kargaşalar göz önüne alındığında bu başarının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

"Bütün yasakları demokratik yollarla ortadan kaldırdık" diyen Ala, geçmişte dış politikadan milli güvenliğe, milli eğitime kadar pek çok politikanın vesayet odaklarının belirlediğine işaret ederek AK Parti iktidarıyla siyasette bir değişim yaşandığını söyledi.

Ala, partinin kuruluş sürecini hatırlatarak şunları ifade etti: "Bunun akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabiriyle, millet AK Parti'yi kurdu, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi de adını koydu. Ondan sonra din ve vicdan özgürlüğünün üzerindeki bütün yasakları, altını çiziyorum demokratik yollarla ortadan kaldırdık. Bunu başarabilmiş bir İslam ülkesi yok. Hiçbir şiddet olayına karışmadan, millete bir bedel ödettirmeden, tamamen milletin iradesini idareye hakim kılarak, her türlü saldırı ve provokasyona karşı da dirayetli ve uyanık durarak bu işleri başarmıştır. Liderinin dirayetli duruşu, kadrosunun birikimi ve bunun millete uyandırdığı güven dolayısıyla Türkiye bu başarılara imza attı."

Ala, son 23 yılda siyasette yaşanan dönüşümü "Siyasi alanda açtığımız otoban çok kıymetli" sözleriyle özetledi: "Siyaseti demokratik otobana çıkardık. Artık kimse siyasete 'şu yoldan gidemezsin, bu yoldan gideceksin' diyemiyor. Bu çok kıymetli, Türkiye de bunu yakaladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuruluşundan bu yana sürdürdüğü demokratik mücadelenin Türkiye'nin istikrarına yön verdiğini vurgulayan Ala, liderin her türlü saldırıya rağmen demokratik mücadeleden geri adım atmadığını, her zaman millete güvendiğini ve kriz anlarında millete başvurduğunu söyledi.

23 yıllık istikrar ve güven

Ala, AK Parti'nin seçim başarısının temelinde milletin partiye ve liderine duyduğu güvenin yattığını belirterek, "AK Parti de milletimiz de lider de dimdik durdu." ifadesini kullandı. Ala, bu üç iradenin sonucunda Türkiye'nin 23 yıllık istikrarlı bir dönem kazandığını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesine dikkat çeken Ala, dış politikada artık Türkiye'nin masada olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünyada liderler diplomasisini yürüten en etkili isimlerden biri olarak değerlendirdi ve bu başarıları milletin başarısı olarak niteledi.

Sivil anayasa hedefi

Ala, yeni ve sivil bir anayasa hedefinin Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda en önemli adımlardan biri olacağını belirtti: "Artık korkular üzerine inşa edilmiş, milletin iradesini sınırlandırmayı, kontrol etmeyi, baskı altına almayı temel hedef ve vesayet edinmiş bir anayasa yerine, milletin özgürlüklerini garanti altına alan, hürriyetlerinin önünü açan... bir anayasa yapma zamanı geldi de geçiyor."

Ala, uzlaşma ve 86 milyonun rızasının alınacağı müzakere sürecinin önemine vurgu yaparak, genel kabul gören bir sürecin işletilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı ve dış politika

Efkan Ala, Cumhur İttifakı'nın "birçok badire karşısında kenetlenmiş durumda" olduğunu ve ülkenin hedeflerine ilerlemesinin garantisi olduğunu ifade etti. Bu garantinin sivil iradenin ortaya koyduğu bir anayasa ile sağlamlaştırılabileceğini belirtti.

Dış politikada "erdemli diplomasi" anlayışının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurumsallaştığını söyleyen Ala, "AK Parti kurulurken 'Erdemliler Hareketi' dedik. Bugün de Türkiye'nin dış politikası, erdemli bir dış politikadır. Biz vicdanın ve insanlığın diplomasisine hakim olmanın bayraktarlığını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaların küresel yankı uyandırdığını, "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" çağrılarının yaygınlaştığını vurguladı ve Erdoğan'ın bu vizyonunu "Erdemliler Hareketi'nin" somut örneği olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda da barışa katkı sunan bir ülke haline geldiğini belirten Ala, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Azerbaycan-Ermenistan, Libya, Sudan, Somali, Bosna Hersek gibi birçok alanda adil ve erdemli bir güç olarak yer aldığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" vizyonu

Genel Başkanvekili Ala, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla tarihi bir eşiğe geldiğini vurguladı: "Terör belasından kurtulacak olan Türkiye, emin adımlarla orada ilerliyor. Türkiye artık başarıdan başarıya koşacaktır, yeni dönemlerin kapılarını açacaktır. Geçen 23 yılda yapılanlar, şimdi ulaşılacak hedeflere imkan ve atmosfer sağlamıştır. Onun için bugün Terörsüz Türkiye'den söz edebiliyoruz. Çünkü biz daha önce yapılması gereken işleri yaptık, atılması gereken adımları attık."

Efkan Ala'nın açıklamaları, AK Parti'nin 23 yıllık iktidar sürecinin politik, hukuki ve dış politika boyutlarını özetlerken, partinin hedefleri ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyonunu da ortaya koyuyor.

