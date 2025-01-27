AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik Politikalarında Devrim Niteliği

İnan, AK Parti'nin 2023 gençlik politikalarının siyasette bir devrim olduğunu belirterek, "Bu devrimin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır" ifadelerini kullandı. 17 yaşından itibaren tam 14 sene boyunca gençlik kollarına hizmet ettiğini vurgulayan İnan, gençlerin önümüzdeki seçimlerdeki rolüne dikkat çekti.

Seçim Sonuçları ve Gençlerin İradesi

İnan, "Tam 5 milyon genç hayatlarında ilk kez sandık başına gitti. İlk oylarını kullanırken yalnız siyasi bir tercih yapmadılar, aynı zamanda bu ülkenin kaderine yön verecek bir iradeyi ortaya koydular" dedi. 28 Mayıs'taki seçim sonuçlarının güçlü bir haykırış olduğunun altını çizen İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere duyduğu güvenin bir yansıması olduğunu belirtti.

Yusuf İbiş'in Mesajı

Kongrede AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı Yusuf İbiş de söz aldı. İbiş, kongrelerin zalimlere karşı bir itiraz olduğunu ifade ederek, "Kader gayrete aşıktır şiarıyla yürüttüğümüz bu dava için her daim mücadele etmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği istikamette durmadan, yorulmadan yürüyeceklerini vurguladı ve ecdada, kahramanlara ve mazlumlara karşı sorumluluklarını yerine getireceklerini bildirdi.